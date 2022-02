Sertão do Pajeú notifica 615 novos casos de Covid-19 em 24h

De acordo com os boletins epidemiológicos divulgados pelas secretarias de saúde dos municípios do Sertão do Pajeú, nesta quarta-feira (02.02), foram notificados 615 novos casos de Covid-19, 753 recuperados e nenhum novo óbito na região nas últimas 24h.

As dezessete cidades do Pajeú confirmaram novos casos. Foram 117 em Afogados da Ingazeira, 12 em Brejinho, 16 em Calumbi, 28 em Carnaíba, 16 em Flores, 10 em Iguaracy, 3 em Ingazeira, 67 em Itapetim, 4 em Quixaba, 16 em Santa Cruz da Baixa Verde, 8 em Santa Terezinha, 78 em São José do Egito, 145 em Serra Talhada, 26 em Solidão, 33 em Tabira, 17 em Triunfo e 19 em Tuparetama.

Os casos confirmados de Flores, são referentes ao boletim da quarta-feira (2), visto que a Secretaria de Saúde está divulgando no dia posterior.

Agora o Sertão do Pajeú conta com 44.977 casos confirmados, 39.974 recuperados (88,87%), 680 óbitos e 4.323 casos ativos da doença. Do Nill Júnior