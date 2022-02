Sertão do Pajeú notifica apenas 106 novos casos de Covid em 24h

De acordo com os boletins epidemiológicos divulgados pelas secretarias de saúde dos municípios do Sertão do Pajeú, nesta terça-feira (22), foram notificados 106 novos casos de Covid-19, 284 recuperados e 1 novo óbito na região nas últimas 24h.

O óbito confirmado se trata de paciente de São José do Egito, estava internado no hospital Maria Rafael de Siqueira desde o dia 18 e faleceu no dia 21 de fevereiro em virtude de complicações da covid. O município tem agora, 59 óbitos pela doença.

Doze das dezessete cidades do Pajeú confirmaram novos casos. Foram 24 em Afogados da Ingazeira, 1 em Brejinho, 1 em Calumbi, 1 em Carnaíba, 7 em Iguaracy, 2 em Ingazeira, 9 em Itapetim, 6 em Santa Cruz da Baixa Verde, 2 em Santa Terezinha, 1 em São José do Egito, 52 em Serra Talhada, 2 em Solidão, 8 em Tabira e 1 em Triunfo.

Quixaba, Solidão e Tuparetama não registraram novos casos da doença. Flores e Itapetim não divulgaram boletim epidemiológico.

Agora o Sertão do Pajeú conta com 50.282 casos confirmados, 48.621 recuperados (96,69%), 702 óbitos e 959 casos ativos da doença. Do Nill Júnior