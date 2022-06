Sertão: Jovem de 20 anos morre eletrocutada enquanto lavava roupas

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima colocou a mão dentro da máquina em funcionamento para pegar algumas peças de roupa.

Nesta terça-feira (14), uma jovem de 20 anos foi eletrocutada enquanto lavava roupas em Juazeiro, no Sertão da Bahia. O fato ocorreu no bairro Argemiro.

A vítima foi identificada como Viviane Rodrigues. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi socorrida pelo marido e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas chegou no local sem vida.

O corpo de Viviane foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro e levado para a zona rural de Campo Formoso, onde será o enterro do corpo da jovem nesta quinta-feira (16), na comunidade de Gameleira do Di, local em que os familiares dela moram. Viviane deixa o marido e um filho de nove meses. Informações Nayn Neto