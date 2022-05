Sertão tem saldo de 2.687 empregos formais no 1º trimestre de 2022

Os melhores desempenhos foram das cidades de Petrolina, Lagoa Grande e Inajá; já o pior resultado foi de São José do Belmonte. Na análise por região, o Pajeú ficou em quarto lugar, com saldo de 222 empregos.

Por Juliana Lima

O Sertão de Pernambuco registrou saldo de 2.687 empregos formais no primeiro trimestre de 2022, segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

As dez cidades sertanejas que mais geraram empregos no período foram Petrolina (1.101), Lagoa Grande (396), Inajá (231), Araripina (171), Salgueiro (95), Arcoverde (93), Serra Talhada (92), Trindade (75), Santa Maria da Boa Vista (73) e Afogados da Ingazeira (62).

Os piores desempenhos no período foram registrados em Santa Terezinha (-12), Flores (-18), Terra Nova (-18), Bodocó (-20), Dormentes (-24), Custódia (-27), Tabira (-32), Jatobá (-73), Belém do São Francisco (-103) e São José do Belmonte (-110).

No levantamento por região os resultados são os seguintes: Sertão do São Francisco (1.590), Sertão do Araripe (378), Serão do Moxotó (329), Sertão do Pajeú (222), Sertão Central (107) e Sertão de Itaparica (61).

Confira o resultado por região:

Sertão do São Francisco

Petrolina 101 Lagoa Grande 396 Santa Maria da Boa Vista 73 Afrânio 10 Cabrobó 10 Orocó -10 Terra Nova -18 Dormentes -24

Sertão do Araripe

Araripina 171 Trindade 75 Ipubi 48 Exu 32 Santa Filomena 27 Ouricuri 16 Moreilândia 7 Santa Cruz 2 Granito 0 Bodocó -20

Sertão do Moxotó

Inajá 231 Arcoverde 93 Ibimirim 3 Sertânia 2 Betânia -3 Manari -6 Custódia -27

Sertão do Pajeú

Serra Talhada 92 Afogados da Ingazeira 62 São José do Egito 21 Itapetim 15 Iguaracy 13 Tuparetama 11 Calumbi 7 Triunfo 1 Brejinho 0 Ingazeira 0 Quixaba -1 Santa Cruz da Baixa Verde -1 Solidão -1 Carnaíba -6 Santa Terezinha -12 Flores -18 Tabira -32

Sertão Central

Salgueiro 95 Parnamirim 9 Cedro 3 Mirandiba 0 Serrita -3 Verdejante -5 São José do Belmonte -110

Sertão de Itaparica

Floresta 30 Petrolândia 30 Carnaubeira da Penha 0 Itacuruba -1 Tacaratu 1 Jatobá -73 Belém do São Francisco -103

Ranking geral da geração de empregos no Sertão no 1º trimestre de 2022 (Caged):