Sesc oficializa entrega de três equipamentos em Triunfo

Com investimento de R$ 3,2 milhões, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco oficializa, em Triunfo, a entrega da Praça Josias Albuquerque e das reformas do Espaço Cultural Fábrica de Criação Popular José Manoel Sobrinho e do Centro de Convenções do Hotel do Sesc ao município.

As solenidades acontecerão nesta sexta-feira (18/03), a partir das 16h, no Espaço Fábrica de Criação Popular, que receberá o nome de José Manoel Sobrinho, e reforçam a programação de comemorações em torno dos 75 anos do Sesc em Pernambuco, completados em março deste ano.

O local, onde funcionava a antiga cadeia pública do município, virou Espaço Cultural. Com a revitalização, no valor aproximado de R$ 376 mil, a estrutura foi renovada, mas preservando sua arquitetura. A obra considerou a substituição de piso, manutenção de cobertura e revisão das instalações elétricas e pintura. Atualmente, a Fábrica de Criação Popular José Manoel Sobrinho possui aproximadamente 525 m³, três salas de aula, sendo uma voltada para teatro e outra para música, uma galeria de artes visuais, pátio para realização de eventos e um café.

Em seguida, a comitiva, que contará com participação das autoridades de Triunfo e de outros municípios do Sertão do Pajeú, seguirá para a Praça Josias Albuquerque, localizada em frente ao hotel Sesc. Trata-se de uma homenagem ao ex-presidente da entidade, Josias Albuquerque, falecido em 2019. No local, foi erguido um busto para eternizar sua memória.

O novo equipamento recebeu o investimento de R$ 2 milhões e tem atividades para crianças e adultos,comoplayground com brinquedos de madeira diversificados, pergolado, concha acústica para atividades multiculturais, espaço para atividades de lazer e esportes, pista de caminhada.

A terceira agenda do grupo vai acontecer, às 19h, no Centro de Convenções do Hotel do Sesc para convidados. Na ocasião, e em reconhecimento da cidade às ações do Sistema Fecomércio-PE em Triunfo, Bernardo Peixoto receberá o Título de Cidadão Triunfense, proposto pelo vereador Anselmo Martins.

Além de ganhar o título, o presidente fará a última inauguração do dia: a reforma do Centro de Convenções. O espaço, que fica no Hotel do Sesc, foi inaugurado em 2006 para receber eventos e atividades corporativas e de lazer, a passou por uma intervenção de recuperação e melhoria. Além de ter foyer, salão de convenções com palco, sala de reunião e copa, o Centro divide sua vocação para negócios com a oferta de equipamentos plurais, como academia.

Com uma área de área total construída de 7.412,64 m², o Hotel Sesc Triunfo possui 146 leitos (apartamentos e chalés). Sua estrutura conta com 58 apartamentos. As instalações são exclusivas para hóspedes com exceção da academia de musculação, bem como o jardim de esculturas, o teleférico e a creperia, abertos à clientela da cidade. Do Nill Júnior