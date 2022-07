Seteq oferece cursos de capacitação nas áreas de estética e beleza em várias cidades; há vagas para ST

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (Seteq) está promovendo cursos de capacitação nas áreas de estética e beleza em Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Sertão de Pernambuco, Ibirajuba e Tacaimbó, no Agreste.

Serão oferecidas 20 vagas por município e mais 10 vagas de cadastro reserva. O objetivo é que 180 pessoas se beneficiem com as quatro horas de aulas por dia. As inscrições podem ser feitas no site da Seteq ou presencialmente no dia do início das aulas.

Confira a programação dos cursos:

Serra Talhada

Curso: design de sobrancelhas: (20 vagas pela manhã) – 60 horas-aula

Inscrições online: 12 a 18 de julho

Início das aulas: 19 de julho

Local do curso: Posto Avançado do Senac, praça Barão de Pajeú, 911, Centro

Afogados da Ingazeira

Curso: barbearia (20 vagas à noite) – 40 horas-aula

Inscrições online: até o dia 24 de julho

Início das aulas: 25 de julho

Local do curso: Escola Municipal Domingos Teotônio, na Rua Bom Jesus, 92, bairro São Braz

Tacaimbó

Curso: depilação (20 vagas à tarde) – 30 horas-aula

Inscrições online: 15 até 20 de julho

Início das aulas: 21 de julho

Local do curso: Casa da Juventude, praça Otaviano Francelino de Araújo, s/n, Centro

Ibirajuba

Curso: barbearia (20 vagas à tarde) – 40 horas-aula

Inscrições online: 18 até 22 de julho

Início das aulas: 25 de julho

Local do curso: Central de Oportunidade de Pernambuco, rua Pedro Tributino, s/n, Centro.

Do Vila Bela Online