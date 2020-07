Shopping Serra Talhada está pronto para inaugurar

O município de Serra Talhada, a 410 km de Recife, polariza uma região com uma população flutuante de quase 500 mil pessoas e PIB per capita de R$ 15.628,85 (IBGE Cidades, 2017). Visando esse mercado, a cidade está se preparando para receber o Shopping Serra Talhada, que deve gerar cerca de 1000 mil empregos, sendo ao menos 400 destes, empregos diretos.

Ainda sem data para inaugurar, o estabelecimento está localizado em uma área estratégica e central. Com 75 operações, sendo 2 âncoras, uma ampla área de lazer e três salas de cinema, o Shopping Serra Talhada é a primeira investida do grupo JDS, neste segmento, e conta com a administração da IMalls Gestão de Shopping Centers.

Idealizado em 2011, o empreendimento dispõe de mais de 22 mil metros quadrados de área construída, dividida em lojas, áreas de lazer e gastronômica.

POR QUE UM SHOPPING EM SERRA TALHADA?

De acordo com João Graciliano, administrador do equipamento, tudo começou com uma pesquisa sobre cidades do nordeste com capacidade para receber shopping centers. “Após a análise de dados econômicos e sociodemográficos de Serra Talhada, constatamos o seu grande potencial para comportar um equipamento deste tipo. Em seguida, escolhemos um local estratégico e buscamos um investidor. O Grupo JDS se mostrou muito interessado em embarcar na ideia conosco, e a partir daí, iniciou-se uma forte parceria e o fruto dela é o que estamos concretizando agora, o Shopping Serra Talhada, o primeiro shopping center do município e adjacências”, conta.

O empreendimento vem com a proposta de transformar a realidade socioeconômica da cidade, gerando mais conforto e lazer aos consumidores, além de um aumento na renda dos que trabalharão no local.

Nathalia Leite, gerente comercial, informa que o shopping está projetado para oferecer cerca de 400 empregos diretos. “Vale frisar que a maior parte dos empregos serão gerados pelas lojas que trouxemos para o empreendimento. Cerca de 90% das vagas são contratações diretas com as empresas”, reforça a gerente.

ADAPTAÇÕES DE BIOSSEGURANÇA

Preparado para iniciar o seu funcionamento, o Shopping Serra Talhada está seguindo à risca todos os protocolos de biossegurança para receber as pessoas com os cuidados necessários. Entre as ações adotadas pelo centro de compras, estão: tapete de higienização para os calçados; uso de máscaras obrigatório; aferição da temperatura de visitantes e funcionários; controle de fluxo; distribuição de totens com álcool em gel, bem como dispensers em todas as áreas do estabelecimento e limpeza do local mais frequente e rigorosa.

De acordo com a administração do Shopping Serra Talhada, o empreendimento está finalizando os detalhes de biossegurança para que o cliente tenha a melhor experiência em compras com a tranquilidade de estar em um ambiente higienizado e prevenido contra a proliferação da Covid-19.

DIVISOR DE ÁGUAS

Para a direção o Shopping Serra Talhada, o equipamento será um grande “divisor de águas” na geração de empregos e na geração de impostos para o município, aquecendo a economia de toda região do Pajeú. “Os shoppings se tornam vitrines para as comunidades em que estão instalados, fomentando negócios e atraindo investimentos, trazendo um impacto socioeconômico bastante significativo para a cidade”, disse Nathalia.

Além das lojas e área de lazer, o Shopping Serra Talhada vai contar com um espaço de coworking, um centro médico e estacionamento para mais de 600 vagas.