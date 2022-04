Shopping Serra Talhada lança campanha ‘Coração de Mãe’

Promoção para Dia das Mães irá integrar diversas lojas do empreendimento; clientes irão ganhar brinde especial

O mês de maio está chegando e, com ele, uma das datas mais importantes do ano: o Dia das Mães! Mas você já parou para pensar no que faz o coração delas bater mais forte? Como o lado esquerdo do peito de todas as mamães é enorme, o Shopping Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, preparou uma promoção à altura, proporcionando uma experiência diferenciada na hora de escolher o presente. A campanha “Coração de Mãe” promete integrar várias lojas do shopping, aquecendo, além dos corações, o maior centro de compras da região.

Juntando R$ 200,00 em compras – em qualquer loja ou quiosque participante – o cliente terá direito a um lindo par de brincos. São quatro modelos disponíveis, todos em formato de coração, fazendo uma alusão ao coração das mães. Poderão ser realizadas até duas trocas por CPF, durante o período da promoção. Caso o cliente junte R$ 400,00 em compras, poderá ser retirado dois brindes.

“Será uma ótima oportunidade para presentear a mamãe em dose dupla ou, ao comprar o presente do Dia das Mães, presentear também outra pessoa especial, como filha, esposa, avó…”, comenta Angélica Lopes, gerente de marketing do Shopping Serra Talhada. “Além desta promoção, haverá também as ofertas que cada lojista irá preparar para esse período, proporcionando assim a combinação perfeita na hora das compras”, completa.

Haverá um balcão disponível no shopping – funcionando das 14h às 20h, todos os dias – para que o cliente tire dúvidas, realize as trocas e confira o regulamento completo e as lojas participantes. A promoção, que teve início neste domingo (24), vai até o dia 13 de maio, ou enquanto durar o estoque. De segunda a sábado, as lojas funcionam das 10h às 22h; aos domingos, o funcionamento é das 13h às 21h. O Shopping Serra Talhada fica na Avenida Adriano Duque de Godoy Sousa, 01, Nossa Senhora da Penha – Serra Talhada/PE.

Sobre o Shopping Serra Talhada: Inaugurado em 30 de julho de 2020, o Shopping Serra Talhada é o primeiro shopping do Sertão do Pajeú. Com o início das atividades, a Capital do Xaxado passou a contar com grandes nomes do varejo nacional, cinema e praça de alimentação. O empreendimento, com 11.300 metros quadrados de área bruta locável, conta com mais de 50 lojas e estacionamento para mais de 500 veículos – com área coberta. São mais de 500 mil pessoas alcançadas, em um raio de aproximadamente 100 Km, incluindo também outros estados: Bahia, Paraíba e Ceará. Do Nill Júnior