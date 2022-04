Sinézio diz que passará por exames, mas tranquiliza amigos: “estou bem”

O ex-vereador e secretário de Meio Ambiente de Serra Talhada, Sinézio Rodrigues, permanece internado no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. Na tarde desta quarta-feira (29) ele passará por uma angiorressonância magnética cerebral para analisar o quadro e iniciar o tratamento adequado.

Em áudio compartilhado esta manhã, ele agradeceu o apoio e às orações que vem recebendo. “Passando para agradecer às inúmeras mensagens que tenho recebido, as orações que eu sei que tem sido muitas e dizer que estou bem. Agradecer também toda a atenção que eu tive dos profissionais de saúde de Serra Talhada, agradecer o apoio da minha família, dos amigos, dos desconhecidos que também estão em oração por mim. Estou me recuperando e logo logo estarei em Serra Talhada, nesse momento estou em Caruaru, no Hospital Mestre Vitalino, vou fazer uma serie de exames ainda, mas estou sendo bem cuidado”, disse.

Sinézio Rodrigues foi internado no último sábado (23), após passar mal com suspeita de Ataque Isquêmico Transitório, quando uma artéria cerebral entope ou se rompe e há um déficit neurológico decorrente dessa isquemia (entupimento) ou hemorragia.

A angiorressonância ou angiografia por ressonância magnética é um exame que estuda artérias e veias de forma não invasiva, onde as estruturas do sistema vascular são avaliadas através da emissão de ondas magnéticas. No caso da Angiorressonância Magnética Venosa de Crânio (Vasos Cerebrais, Intracranianos), o objetivo é estudar as pequenas veias que colaboram com o suprimento de sangue ao cérebro. Do Nill Júnior