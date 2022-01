Sistema Fecomércio assina ordem para construção de Senac em Serra Talhada

Nova unidade no município terá investimento de R$ 23 milhões e contará com mais de 3 mil m² de área construída

Com o objetivo de proporcionar qualificação profissional para o fortalecimento da economia do Sertão do Pajeú, o Sistema Fecomércio assina, nesta quinta-feira (20), a ordem de serviço para o início das obras da nova unidade do Senac em Serra Talhada.

A cerimônia de assinatura será presidida pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto (foto), e contará com a presença de convidados e autoridades locais. O evento acontece às 19h, no auditório do Sindcom e CDL Serra, no centro da cidade.

A nova Unidade de Educação Profissional do Senac em Serra Talhada contará com laboratórios de Saúde, Beleza, Gestão, Tecnologia e Gastronomia, além de auditório. Serão mais de 3 mil m² de área construída e mais de 14 ambientes educacionais, nos quais serão ofertados os programas de aprendizagem e cursos de qualificação, aperfeiçoamento, livres, técnicos, superiores e de pós-graduação. A previsão para a inauguração do equipamento é 2023.

“Nos últimos anos, vemos uma Serra Talhada que decola rumo ao desenvolvimento com grande vocação para negócios e poder de atração de investimentos em segmentos como Comércio, Educação, Infraestrutura e Indústria. Com um equipamento à altura das necessidades dessa nova cidade, vamos reafirmar a nossa parceria e nosso compromisso com a população da região e do comércio de Bens, Serviços e Turismo do Pajeú”, comemora Bernardo Peixoto.

A nova unidade do Senac integra o cronograma de investimentos do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE no Pajeú. Além dela, o Sesc também será contemplado com um armazém social, uma escola de interpretação ambiental, um parque aquático e que beneficiarão os mais de 100 mil habitantes de Serra Talhada e municípios do entorno com cultura, lazer, esporte e educação.

