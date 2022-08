Sobe de 47 para 96 número de casos suspeitos de varíola dos macacos em Pernambuco

Em dois dias, o número de notificações de varíola dos macacos (monkeypox) mais do que dobrou, em Pernambuco. Nessa quinta (11), a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou que registrou 96 ocorrências da doença. Até terça (9), o governo tinha computado 47 casos suspeitos.

Ainda segundo o governo, dos 96 casos suspeitos registrados, 76 ainda estão em investigação. Ao todo, 13 foram confirmados e sete estão descartados.

No boletim desta quinta, além do aumento do número de notificações, o governo informou que houve um incremento na quantidade de registros descartados. Agora, são sete.

Até a terça, os testes laboratoriais tinham desconsiderado uma das ocorrências. O estado manteve em 13 a quantidade de confirmações.

Entre os novos casos descartados, estão dois notificados pelo município de Limoeiro, no Agreste, de detentos da Penitenciária Doutor Ênio Pessoa Guerra.

A SES-PE disse que aguarda os resultados das amostras dos outros presidiários que foram encaminhadas para o laboratório de referência da Fiocruz/RJ.

Do Vila Bela Online