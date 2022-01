Sobe para dez o número de mortos no Capitólio; vítimas começam ser identificadas

Presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para lamentar a tragédia e informou que a Marinha deslocou equipes de salvamento para o local. Pelo menos duas vítimas já foram identificadas.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizou na tarde deste domingo (9) as duas últimas vítimas do deslizamento de pedras no Lago de Furnas.

O corpo da oitava vítima do desastre foi encontrado por volta das 09h50 da manhã. A vítima é do sexo masculino e o corpo estava submerso no local do acidente. Outras duas pessoas seguem desaparecidas. As outras duas vítimas foram encontradas à tarde.

Ao todo são 10 mortos no acidente. Duas vítimas já foram identificadas, mas só o nome de uma delas foi divulgado. Todas as pessoas estavam na lancha chamada “Jesus”.

Segundo balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo, 50 militares estão empenhados na operação de busca, entre bombeiros militares e militares da Marinha do Brasil; 11 mergulhadores dos bombeiros empenhados, especialistas nesse tipo de operação e já familiarizados com a área de busca; 4 lanchas e 3 motos aquáticas da Marinha e dos bombeiros lançadas no local de busca já delimitado, além do apoio de 7 viaturas.

Homem de 68 anos é a primeira vítima identificada – A Polícia Civil confirmou a identidade de uma das pessoas que morreram no acidente em Capitólio. Segundo o delegado regional da Polícia Civil de Passos, Marcos Pimenta, trata-se de Júlio Borges Antunes, de 68 anos. A vítima era natural de Alpinóplis (MG). O corpo já foi liberado para a família e deve ser enterrado ainda neste domingo (9). Ainda de acordo com o delegado regional, a Polícia Civil ainda trabalha na identificação das outras sete pessoas que morreram no acidente e segue buscando pelas duas pessoas desaparecidas.

Bolsonaro lamenta desastre – O Presidente Jair Bolsonaro usou suas redes sociais para se manifestar acerca do acontecido no Lago de Furnas, Capitólio (MG). No Twitter ele classificou como “lamentável desastre” e informou que a Marinha deslocou equipes de resgate para ajudar nas buscas.

“Tão logo aconteceu o lamentável desastre em Capitólio/MG, a Marinha deslocou para a região equipe de socorro da Força. Desde então a @marmilbr vem atuando no resgate de vítimas e transporte de feridos para a Santa Casa local. A Marinha atua ao lado do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, bem como de outros órgão oficiais e voluntários”, escreveu Bolsonaro. Do Nill Júnior