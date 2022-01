ST: Vereador anuncia solução para Pátio da Feira Livre

Nesta semana, a discussão sobre a solução para o Pátio da Feira Livre de Serra Talhada voltou a ser tema de debate em grupos de redes sociais.

O pivô da discussão foi o registro de mais um incêndio na última segunda-feira (03), por volta das 01h da madrugada (relembre aqui).

Em um grupo de WhatsApp, o Vereador Vandinho da Saúde (Patriotas), sugeriu a solução para o problema vivenciado diariamente pelos feirantes.

“Eu conversei com Carlito Godoy, já dei essa solução para ele, andei com ele dentro do mercado público. Nós temos hoje um espaço público do município, que poderia ser feito isso, o Shopping Popular, mas muita gente questiona, os feirantes não iria querer sair, e quem não iria querer sair da lama, porque ali é a Lagoa Maria Timóteo, sair de lá de baixo e vim para o miolo, centro de Serra Talhada“, disse.

Prosseguiu: “Então o mercado público precisaria passar por uma reestrutura física, para receber os feirantes. O mercado público abrange 75% do centro comercial, é um ambiente muito grande que daria para fazer um shopping popular em Serra Talhada“, disse o vereador.

“Então seria manter aqueles 280 feirantes dentro do mercado público e trazer os 500 feirantes da feira livre para o mercado público, embaixo não tem condição de comportar, mas faça um segundo piso, e coloque esse povo no miolo do centro de Serra Talhada“, afirmou.

O Pátio da Feira Livre, atualmente está desorganizado, energia elétrica mal feita. Inclusive, o Corpo de Bombeiros já realizou a emissão de um laudo prévio para solucionar o problema dos feirantes, visto que no ano passado, foi registrado um incêndio de grande proporção (relembre), três compartimentos se acabaram no fogo, além de cinco filhotes de cachorro que residiam na área.

O que se caracteriza uma tragédia pré-anunciada. O local não existe hidrantes, equipamentos para combate de incêndios, a rede elétrica é feita na gambiarra, o acesso para combate de um possível incêndio é dificultoso.

Para, o vereador Rosimerio de Cuca (PT), “O Pátio da Feira é um verdadeiro barril de pólvora, com doido fumando em cima”, disparou. Do Nayn Neto