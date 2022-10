Stealthing: Homem é acusado de violação sexual em Serra Talhada; entenda

A delegacia de Polícia Civil foi procurada por uma vítima que alega ter sido violentada sexualmente quando se encontrava no interior de um motel situado as margens da PE-365 no bairro Bomba em Serra Talhada.

Segundo ela, no ato sexual o parceiro estava usando preservativo mas, depois de algum tempo havia retirado o preservativo sem o seu consentimento.

Ela pediu para usar novamente o preservativo mas, ele teria recusado e continuou o ato até ejacular na vítima. Depois disso houve uma discussão entre ambos no local do ocorrido por ele ter praticado referido ato sem o seu consentimento. A vítima informa que procurou cuidados médicos e depois de alguns dias o acusado encontrou-a em um bar com seus amigos quando a ameaçou na frente de todos.

Stealthing

No Brasil, a retirada do preservativo sem consentimento pode se enquadrar no crime de “violação sexual mediante fraude”. A pena é de dois a seis anos de prisão – e aumenta se o ato resultar em uma gravidez indesejada ou na transmissão de uma infecção. Do Vila Bela Online