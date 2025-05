STTRANS anuncia mudanças no trânsito de Serra Talhada durante festividades dos 174 anos da cidade

Durante entrevista ao programa Frequência Democrática, nesta segunda-feira (5), o agente Flávio Gean, da STTRANS, detalhou as mudanças no tráfego de veículos em Serra Talhada por conta das festividades em comemoração aos 174 anos do município. As alterações visam garantir a mobilidade urbana e a segurança dos pedestres durante o evento.

Segundo o agente, a primeira interdição ocorrerá ainda nesta segunda-feira no entroncamento da Rua Agostinho Nunes Magalhães com a Rua Enock Inácio de Oliveira, onde será montado o palco para o desfile cívico que acontece nesta terça-feira (6). A recomendação da STTRANS é que os motoristas evitem a área e busquem rotas alternativas para acessar o centro da cidade.

Outra mudança importante será na Lagoa Maria Timóteo, onde o tráfego será direcionado para garantir fluidez e evitar congestionamentos. Flávio Gean destacou que o esquema será semelhante ao dos anos anteriores, quando não foram registrados acidentes nem incidentes no local. “Nosso intuito maior é dar mobilidade ao trânsito e garantir a segurança do pedestre”, afirmou.

A equipe da STTRANS estará presente em pontos estratégicos, orientando os condutores e intervindo, caso seja necessário interditar alguma via totalmente. “Somente faremos interdições totais se houver necessidade real”, completou.