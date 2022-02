Suspeito de matar duas mulheres em Glória do Goitá se entregou e foi levado à delegacia em Caruaru

Procurado por matar duas mulheres na cidade de Glória do Goitá, na Zona da Mata de Pernambuco, Edson Cândido Ribeiro se entregou à polícia nesta segunda-feira (7).

De acordo com informações da TV Guararapes, o homem foi levado à sede da Diretoria Integrada do Interior 1 (Dinter 1), em Caruaru, no Agreste do Estado.

Imagens publicadas pela página Caruaru no Face mostram Edson de cabelo e barba feitos e vestindo uma camisa social azul.

Em coletiva de imprensa marcada para 15h desta segunda-feira, em Caruaru, a polícia irá detalhar mais informações sobre a prisão de Edson.

O homem estava sendo procurado há oito dias. Ele é o principal suspeito de matar as jovens Jailma Muniz de Souza, de 19 anos, e Kauany Mayara Marques da Silva, de 18 anos. Do Nill Júnior