Suspeitos confessam ter matado Dom Philips e Bruno Araújo

O mistério sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips pode estar chegando ao fim. A Polícia Federal investiga uma confissão feita por um dos suspeitos presos. Segundo fontes da Polícia Federal, as vítimas foram mortas, esquartejadas e tiveram os corpos incinerados. O suspeito informou aos policiais que não foi o “responsável pela execução”, mas que ajudou a esconder os restos mortais e mostraria o local aos investigadores. As informações são do Correio Braziliense.

Na tarde de hoje, o suspeito foi levado pela PF para o possível local do desaparecimento. A expectativa é que ele indique onde o crime foi cometido. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a embarcação da PF subiu o rio Itaquaí em direção a Atalaia do Norte (AM). De acordo com a reportagem, “o suspeito estava totalmente coberto, não sendo possível saber se se tratava de Amarildo Oliveira, o Pelado; seu irmão, Oseney de Oliveira, o Do Santos; ou até mesmo outro suspeito”.