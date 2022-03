TCE vota por rejeição das contas de 2016 do ex-prefeito Marcelo Pereira

A Segunda Câmara do TCE, julgou, nesta semana a prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de São José do Belmonte.

A análise foi referente ao exercício financeiro de 2016, na gestão do ex-prefeito Marcelo Pereira. A informação foi publicada no Afogados On Line.

No julgamento, a Segunda Câmara, por maioria, emitiu parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de São José do Belmonte a rejeição das referidas contas do ex-gestor.

Como o acórdão ainda não foi publicado, ainda não foi possível identificar que erros cometidos pelo ex-prefeito motivaram a rejeição das contas. Do Nill Júnior