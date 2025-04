Temporada 2025 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém começa neste sábado

Começa neste sábado (12) e vai até o Domingo de Páscoa, dia 20, a temporada 2025 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Realizado desde 1968, o espetáculo é uma oportunidade imperdível para quem deseja vivenciar uma das mais grandiosas representações teatrais do país. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.novajerusalém.com.br em até 12 vezes no cartão ou nos pontos de venda.

Realizado durante a Semana Santa, no município do Brejo da Madre de Deus, a 180 km do Recife (PE), a encenação é uma experiência única que atrai milhares de visitantes de todas as idades. Encenada no que é reconhecido como maior cidade teatro ao ar livre do mundo, a peça proporciona uma imersão profunda nos últimos momentos da vida de Jesus Cristo, combinando arte, cultura e fé em uma apresentação emocionante.

Para a temporada de 2025 o espetáculo contará com um elenco estelar. O papel de Jesus será interpretado por José Loreto, enquanto Letícia Sabatella dará vida a Maria. Leopoldo Pacheco assumirá o papel de Pilatos e Werner Schünemann interpretará o Rei Herodes ao lado de Luana Cavalcante como a Rainha Herodíades.

Além do elenco principal, a apresentação envolve cerca de 50 artistas pernambucanos de grande talento e cerca de 300 figurantes. A encenação deste ano trará de volta a personagem Verônica que, na cena da Via Sacra, enxuga o rosto de Jesus com um véu. A intérprete será a atriz pernambucana Angélica Zenith. Em 1993, último ano em que a personagem fez parte na trama, o papel foi vivido por Letícia Sabatella.