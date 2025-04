Tentativa de homicídio é registrada em Tabira; vítima tem histórico com 28 boletins de ocorrência

A Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 23º Batalhão, registrou na manhã deste domingo (6) uma tentativa de homicídio no município de Tabira, no Sertão do Pajeú. O crime aconteceu na Travessa Santo Agostinho, no bairro Vitorino Gomes.

A vítima, identificada como Raimundo da Silva Pereira, de 25 anos, foi atingida por três disparos de arma de fogo: um no braço esquerdo, um de raspão na axila e outro nas costas. Segundo informações da PM, Raimundo foi socorrido e está estável e fora de perigo, mas devido à gravidade dos ferimentos será transferido para o Hospital Regional de Afogados da Ingazeira.

De acordo com o relato da vítima à polícia, ele e a companheira, Cecília — ambos usuários de drogas e conhecidos na cidade — estavam dormindo quando dois homens invadiram a casa. O imóvel, segundo a ocorrência, estava com a porta amarrada apenas com um pedaço de pano. Um dos criminosos vestia uma camisa vermelha, mas não foi identificado.

Durante a ação, os suspeitos efetuaram seis disparos, dos quais três atingiram a vítima. Após o crime, os autores fugiram e não deixaram pistas. Raimundo não forneceu informações que possam ajudar na identificação dos atiradores.

Ainda conforme a PM, Raimundo possui um extenso histórico criminal, com 28 registros de boletins de ocorrência, por crimes como posse e porte de entorpecentes, ameaça, rixa, vias de fato, lesão corporal, dano, depredação, porte de arma branca, desacato, entre outros. Em novembro de 2024, ele foi alvo de um mandado de prisão por lesão corporal. Consta ainda em seus registros um boletim relacionado ao crime de estupro de vulnerável.

Equipes do GATI, Malhas da Lei, NIS e GT de Tabira seguem em diligências na tentativa de localizar os autores e esclarecer a motivação do crime.

Do Júnior Campos