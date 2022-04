Uma tentativa de suicídio foi registrada na rua do Cruzeiro no Bairro Borborema em Serra Talhada nesta sexta, 15. Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, um menor de 16 anos havia pulado do 1ª andar, altura de aproximadamente 4 metros, e estava queixando-se de dores no ombro.

Após avaliação, onde os bombeiros não encontraram escoriações pelo corpo, foi realizada a imobilização e a vítima foi conduzida ao HOSPAM.