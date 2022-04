Terça e quarta tem desconto de R$ 100,00 nos ingressos inteira da Paixão de Cristo

A Sociedade Teatral de Fazenda Nova está realizando uma promoção especial para as apresentações da terça e quarta, dias 12 e 13 de abril de 2022.

Os ingressos inteira que serão adquiridos para esses dias estarão com desconto promocional de 50% (cinquenta por cento), ou seja, ao invés de R$ 200,00, o comprador pagará R$ 100,00.

As pessoas que já adquiriram ingressos inteira para esses 2 dias (12 e 13 de abril de 2022) com o valor de R$ 200,00, poderão levar um acompanhante. As entradas podem ser adquiridas pelo site oficial www.novajerusalem.com.br e o valor pode ser parcelado em até 12 vezes nos cartões de créditos (com juros da operadora).

Os ingressos também estão sendo vendidos nas bilheterias do teatro e em pontos de vendas localizados em agências de viagens (como Luck Viagens e CVC em todo Brasil), shoppings centers e hotéis do Recife, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, São José do Egito, Campina Grande e João Pessoa.

Na temporada deste ano, o ator convidado para fazer o papel de Jesus é Gabriel Braga Nunes. Ao seu lado estão Christine Fernandes, como Maria; Luciano Szafir, interpretando Herodes, o ator Sérgio Marone, como Pilatos, a influenciadora digital Thaynara OG, no papel de Herodíades, e a atriz pernambucana Marina Pacheco no papel de Madalena.