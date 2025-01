Terror na zona rural de Flores: criminosos armados invadem residência, realizam disparos e roubam celular

A tranquilidade do Sítio Pitombeira, zona rural do distrito de Fátima, em Flores-PE foi quebrada na noite deste sábado (25), quando dois criminosos encapuzados e armados protagonizaram momentos de terror. Por volta das 20h39, a Polícia Militar foi acionada para atender um chamado de roubo com disparos de arma de fogo, deixando moradores aterrorizados.

De acordo com as vítimas, dois homens invadiram a residência de um casal de idosos e, sob ameaças, exigiram dinheiro. Os assaltantes alegavam saber que os moradores guardavam valores na casa. Após revirarem o imóvel e não encontrarem o que procuravam, os criminosos levaram apenas um celular Motorola Moto G.

Antes de fugir, a dupla disparou várias vezes para o alto, espalhando medo pela comunidade. Os assaltantes fugiram em uma motocicleta modelo Pop 100, tomando destino ignorado.

A equipe do 14° BPM realizou diligências pela região na tentativa de localizar os criminosos, mas até o momento nenhum suspeito foi capturado. O boletim de ocorrência foi registrado e o caso encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Flores para investigação.

Do Júnior Campos