Tragédia em Aliança repercute nacionalmente

Acontecia, no centro da cidade, um desfile cívico para comemorar os 94 anos de Aliança quando a marquise de uma bomboniere que estava fechada no momento desabou, segundo relatos na cidade. A dona de casa Marly Alves e a sobrinha dela, uma adolescente chamada Beatriz Alves, estão entre os mortos, segundo parentes das vítimas.

A Polícia Civil registrou a morte de uma mulher de 46 anos em um hospital do Grande Recife , após ser transferida do interior. “As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento total do caso”, informou em nota.