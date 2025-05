Tragédia: Jovem é morta pelo pai ao tentar proteger a mãe em Ouricuri

Do Araripina Em Foco – Uma tragédia familiar chocou o município de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, na tarde deste domingo (18). Por volta das 17h, no bairro Santa Maria 1, um homem identificado como Everaldo invadiu a casa da ex-companheira e tentou matá-la a tiros. No entanto, sua própria filha, Andreia Santana, de 19 anos, se colocou na frente da mãe para protegê-la e acabou sendo atingida por um disparo fatal.

O crime ocorreu na Avenida Capim Grosso, nº 407, onde a jovem morava com a mãe, Ana Patrícia Santana. De acordo com relatos, Everaldo não aceitava o fim do relacionamento e foi até a residência armado, com o intuito de assassinar a ex-companheira. Ao perceber a ameaça, Andreia tentou impedir o pai, colocando-se como escudo humano, mas acabou baleada e morreu ainda no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas pôde confirmar o óbito da jovem. A cena atraiu grande número de moradores da região, que ficaram revoltados e consternados com a brutalidade do crime.

Após o assassinato, Everaldo fugiu e se escondeu no telhado de uma casa nos fundos da residência da ex-companheira. Ele foi localizado ainda armado por populares e, em seguida, pela Polícia Militar, que realizou sua prisão. No momento da detenção, houve tensão, com parte da população pedindo justiça imediata e tentando linchá-lo.

O suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Civil, onde está detido e deverá responder por feminicídio e tentativa de feminicídio. A Polícia segue investigando o caso.