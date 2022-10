TRE-PE divulga dados sobre votos brancos, votos nulos e abstenção

Percentual de abstenção se manteve equilibrado em relação a 2018

Em Pernambuco, 5.732.289 eleitores se dirigiram às seções eleitorais no último domingo, dia 2 de outubro, para participar do primeiro turno das Eleições 2022, o que equivale a um comparecimento de 81,79% dos 7.008.795 eleitores aptos a votar.

Em 2018, esse percentual foi de 82,10%. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) fez um levantamento sobre a opção do eleitor em anular ou votar em branco comparando o primeiro turno de 2022 com o registrado em 2018.

Votos brancos em Pernambuco

Para o cargo de presidente, 1,57% dos votos foram brancos. Houve uma diminuição em relação à 2018, quando a porcentagem de votos brancos para o cargo foi de 2,85%.

Para o cargo de governador, votos brancos somaram 4,94%. Também houve uma redução em relação à 2018, que registrou 6,84%. O percentual de votos em branco para senador também diminuiu. Este ano ficou em 9,73%, contra 10,95%, em 2018.

Por sua vez, o cargo de deputado federal registrou 7,25% dos votos em branco, o que significa um aumento na comparação com o que houve quatro anos atrás (6,58%). Para o cargo de deputado estadual 7,06% dos votos foram brancos, em 2018 esse total foi de 5,59%.

Votos nulos em Pernambuco

No primeiro turno das eleições 2022, 3,42% dos eleitores optaram por votar nulo para presidente. O percentual revela um aumento em relação à eleição de 2018, quando votos nulos somaram 2,85%. No caso da eleição para governador de Pernambuco, 9,49% dos votos foram nulos, uma queda na comparação com 2018, quando foram registrados 22,99% de votos nulos.

Diminuição também no percentual de votos nulos toralizados para os cargos de senador (12,30% agora contra 27,35% há quatro anos); deputado federal (5,71% e 13,08%, respectivamente) e deputado estadual (5,47%, em 2022 10,74% em 2018). Do Nill Júnior