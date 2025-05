TRE-PE se prepara para decidir recurso sobre possível fraude à cota de gênero em Serra Talhada

O processo que apura uma suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024 em Serra Talhada avançou mais uma etapa decisiva nesta terça–feira (13). O Blog Júnior Campos, que acompanha o caso com exclusividade, teve acesso aos últimos registros do sistema do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

De acordo com as informações mais recentes, o prazo para manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral se encerrou às 23h59 do segunda (12). Com isso, na manhã desta segunda-feira, foi juntada uma certidão atestando o decurso desse prazo.

Na sequência, os autos do processo foram oficialmente recebidos pelo gabinete da relatora, desembargadora Karina Albuquerque Aragão de Amorim, e conclusos para decisão, ou seja, prontos para que a magistrada analise e profira seu parecer sobre o pedido de efeito suspensivo apresentado pelo partido Solidariedade e seus filiados.

Antes disso, o sistema já registrava o envio dos autos ao “Gabinete Juiz de Direito 1″, possivelmente para providências internas ou conferências técnicas antes do encaminhamento final à relatoria.

Com o encerramento das manifestações das partes e o processo agora concluso para decisão, a expectativa é de que o TRE-PE se pronuncie nos próximos dias sobre o pedido que tenta suspender os efeitos da decisão que reconheceu a fraude à cota de gênero, até o julgamento definitivo do recurso.

Como já destacado em reportagens anteriores do Blog, o recurso é assinado por Waldir Tenório Júnior (presidente do Solidariedade em Serra Talhada), Juliana Tenório (vereadora eleita) e outros filiados. O ponto central da discussão é o uso de candidaturas femininas supostamente fictícias para burlar a exigência legal de 30% de representação de gênero nas chapas proporcionais.

O caso segue sendo tratado com prioridade pela Justiça Eleitoral, já que pode interferir diretamente na composição da Câmara Municipal eleita em 2024.

O Blog Júnior Campos continuará monitorando o andamento do processo e trará novas informações assim que houver decisão da relatoria.