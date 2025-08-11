Três Apreensões de Crack em Serra Talhada no mesmo dia debelam pontos de uso na cidade

O 14° Batalhão da Polícia Militar registrou, no último domingo (10), três ocorrências distintas de posse e uso de entorpecentes em Serra Talhada. As ações aconteceram em diferentes bairros e resultaram na apreensão de pequenas porções de crack, além da condução dos envolvidos à Delegacia de Polícia Civil.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 10h10, na Rua Capitão Arlindo Rocha, no bairro Bom Jesus. Durante rondas, policiais avistaram um homem de 52 anos, já conhecido por ser usuário de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele jogou um objeto ao solo. Na verificação, foi encontrado um invólucro plástico contendo crack.

Mais tarde, às 19h46, no mesmo bairro, desta vez na Rua do Sol, outro homem, de 33 anos, foi flagrado em atitude suspeita. Ele tentou esconder um objeto no chão, que também continha crack.

Já às 23h26, na Rua Lúcia Cavalcante de Lima, no bairro Vila Bela, um homem de 26 anos foi abordado e, com ele, os policiais encontraram um recipiente metálico contendo a droga.

Em todos os casos, os envolvidos admitiram ser usuários e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO). As ações também resultaram no fechamento de três pontos de uso de entorpecentes na cidade.