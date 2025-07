Três Homens São Detidos por Posse de Drogas em Diferentes Bairros de Serra Talhada

Em ações distintas realizadas nesta quarta-feira (9), policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar detiveram três homens por posse de entorpecentes em bairros diferentes de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. As ocorrências envolveram cocaína, maconha e crack, e resultaram na lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

No bairro Vila Bela, um jovem de 23 anos foi flagrado com uma porção de cocaína escondida na cueca, durante uma abordagem na Avenida Argemiro Pereira de Menezes. Ele estava dentro de um veículo com outro indivíduo e admitiu ser usuário da droga há vários anos. O local é conhecido pela presença constante de usuários.

Já no Centro da cidade, na Travessa José Olavo de Andrade, um adolescente foi abordado após demonstrar nervosismo ao ver a viatura. Com ele, os policiais encontraram um invólucro contendo maconha, que o próprio rapaz afirmou ser para consumo pessoal. Após os procedimentos na delegacia, ele foi liberado.

No bairro Borborema, outro homem, de 38 anos, foi detido com duas porções de crack ao sair de uma residência suspeita de funcionar como ponto de tráfico. Ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir, mas foi interceptado. O suspeito também confessou ser usuário antigo da substância.

As três ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, e os pontos onde as drogas foram localizadas foram classificados como desarticulados pelas autoridades policiais.