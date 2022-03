UAST/UFRPE retoma aulas presenciais, interrompidas há dois anos por causa da covid-19, nesta segunda-feira

Depois de dois anos sem a movimentação diária de alunos e professores por causa da covid-19, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) passa a receber, a partir desta segunda-feira (14), os estudantes para aulas presenciais nos cursos de graduação e pós-graduação. As aulas, suspensas em 16 de março de 2020 por causa da pandemia, ficaram apenas no formato remoto. Para circular pela universidade será exigido passaporte vacinal com imunização completa contra o coronavírus.

Na graduação, no mínimo 60% das disciplinas, de um total de 2.228, serão ofertadas presencialmente. Cada colegiado de curso definiu quais componentes curriculares deveriam permanecer no modelo virtual e quais voltariam para as aulas presenciais.

A comunidade acadêmica é formada por cerca de 18 mil pessoas, sendo 15 mil alunos, 2 mil docentes e 1 mil técnicos. Além do Recife, tem câmpus no Cabo de Santo Agostinho (Grande Recife), Belo Jardim (Agreste) e Serra Talhada (Sertão).

“Todos os protocolos de biossegurança serão seguidos para garantir à nossa comunidade um retorno seguro. Exigiremos o uso de máscara e a apresentação do passaporte vacinal para uma convivência segura. São todos muito bem vindos”, destaca o reitor da UFRPE, Marcelo Carneiro Leão.

CALENDÁRIO

A universidade está agora no primeiro semestre letivo de 2021, que começou um mês atrás, em 14 de fevereiro, apenas de forma remota. Vai até o final de maio. O ano letivo de 2022 só deve começar em novembro. Do Vila Nela Online