UFRPE abre seleção para professor substituto; há vagas para Serra Talhada

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) publicou o edital 13/2022 para a realização de um processo seletivo simplificado que preencherá, por tempo determinado, 9 vagas em cargo de professor substituto para lotação na SEDE, Unidade Acadêmica de Belo Jardim – UABJ, Unidade Acadêmica de Serra Talhada – UAST e no Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE – CODAI.

Poderão se inscrever no certame candidatos que tenham graduação na respectiva disciplina e o salário pode chegar a R$ 5.831,21.

As vagas são para áreas de Educação Física, LIBRAS/Língua Brasileira de Sinais (Libras), Programação/ Fundamentos de Sistemas de Informação/ Informática (1), Metodologia de Expressão Técnica e Científica; Organização do Trabalho Científico; Metodologia do Trabalho Científico (1), Geociências/Paleontologia (1), Introdução à Engenharia da Computação; Programação; Matemática Discreta; Algoritmos e Estrutura de Dados; Redes de Computadores; e Arquitetura de Computadores (1), Silvicultura (1), Fundamentos, Políticas e Gestão da Educação: Fundamentos da Educação; Educação das Relações Étnico-Raciais; e Educação Brasileira: Legislação, Organização e Políticas (1) e Física (1).

Inscrição

As inscrições estarão abertas entre os dias 25 de março e 10 de abril de 2022, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.concurso.ufrpe.br. A taxa de inscrição é de R$ 30,00.

Provas

A avaliação da prova de títulos será realizada pela Banca Examinadora em sessão fechada, designada pelo(a) Departamento, Unidade ou Colégio de oferta da referida vaga. O resultado final será divulgado até o dia 17 de maio de 2022, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.concurso.ufrpe.br.

Confira o edital clicando aqui.

Do Vila Bela Online