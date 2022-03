Uso de máscara segue obrigatório em Pernambuco, afirma governo

O uso de máscara de proteção contra a Covid-19 permanece obrigatório em Pernambuco. A informação foi confirmada à reportagem pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nesta segunda-feira (7).

A exigência do equipamento vale para todos os 184 municípios do Estado, bem como no arquipélago de Fernando de Noronha.

A Prefeitura do Rio de Janeiro retirou, nesta segunda, a obrigatoriedade do uso do equipamento de proteção contra o coronavírus em todos os ambientes da cidade, inclusive os fechados. A medida acompanha o cenário epidemiológico na capital fluminense, que tem 54% da população adulta vacinada com a dose de reforço.

Em coletiva de imprensa na última quinta-feira (3), o secretário estadual de Saúde de Pernambuco, André Longo, afirmou que ao menos durante o mês de março, o uso da máscara não deverá deixar de ser obrigatório no Estado. Segundo o gestor, ainda é “precipitado” falar na retirada.

“A gente quer reforçar a necessidade do cuidado nesse momento, que a gente, inclusive, está diante da nossa sazonalidade de maior ocorrência de doenças respiratórias e não falamos apenas sobre Covid, também da reintrodução da influenza, especialmente da H3N2”, alertou Longo.

O secretário afirmou, ainda, que é preciso que os indicadores epidemiológicos sejam mais seguros para que a máscara deixe de ser obrigatória.

“A gente acha que é importante e deverá continuar obrigatório em Pernambuco ainda no mês de março. É preciso dizer que isso não é a primeira vez que se fala, países tiveram que voltar atrás. Estados que apontaram para isso também. É natural que esse processo seja discutido, mas, aqui em Pernambuco, nós seremos cautelosos”, fechou o secretário.

Questionada pela Folha de Pernambuco, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) alegou que a medida é regulamentada pelo Governo do Estado. O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus é o responsável por adotar as medidas sanitárias relacionadas à pandemia no Estado.

O arquipélago de Fernando de Noronha chegou a suspender o uso de máscaras em locais abertos e livres de aglomeração em novembro do ano passado. Diante do avanço da variante ômicron do coronavírus, no entanto, o equipamento voltou a ser obrigatório, em janeiro deste ano.

“Depende de cada região”

Na avaliação do infectologista Demetrius Montenegro, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), uma eventual liberação vai depender do quadro sanitário das próximas semanas. “Essa decisão variar muito de cada estado e até de cada região dentro de cada estado. Pelo menos, o que a gente vê hoje no Recife e na Região Metropolitana é uma queda exponencial nas últimas três semanas, mesmo após o Carnaval”, observa.

Segundo o especialista, o cenário atual é diferente do registrado no segundo semestre de 2021, quando também houve redução, mas sem flexibilização da medida. “Naquela época, tínhamos um aumento no número de casos na Europa por causa da Ômicron, inclusive com alguns países batendo recorde, mas, no momento atual, não temos perspectiva de nenhuma variante causar uma nova onda a curto prazo”, comenta.

Uso obrigatório

O uso de máscaras é obrigatório em Pernambuco desde junho de 2020 – antes, a peça devia ser usada por todos os trabalhadores de serviços essenciais. Em julho de 2020, a utilização passou a ser regulamentada por decreto assinado pelo governador do Estado, Paulo Câmara.

Atualmente, os protocolos do Plano de Convivência do Estado preveem que o equipamento pode ser retirado em serviços que oferecem alimentação e bebida no ato do consumo, como bares, restaurantes e cinemas.

Vacinação

Pernambuco aplicou 17.212.729 doses de vacinas contra a Covid-19 na sua população, desde o início da campanha de imunização no Estado, em 18 de janeiro de 2021.

Com relação às primeiras doses, foram 7.954.108 aplicações, equivalente a uma cobertura de 89,63%. Do total, 6.774.086 pernambucanos (76,33%) já completaram seus esquemas vacinais.

Em relação às doses de reforços, foram aplicadas 2.484.535 doses, cobertura de 37,62%. Do Vila Bela Online