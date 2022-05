Vandinho simboliza a incoerência em estado puro na política

Em Serra Talhada, a notícia que circula é de que a prefeita Márcia Conrado (PT) mandou o vereador Vandinho da Saúde, em bom português, procurar rumo e deixar seu grupo, depois de mais críticas em redes sociais feitas por ele a seu candidato, Danilo Cabral.

A informação foi publicada em redes sociais e também no rádio em primeira mão pelo radialista Francys Maya. O blog checou com fontes governistas e confirmou a informação: Márcia não quer mais Vandinho em sua base. Pesou ainda um questionamento na tribuna à Secretária de Saúde, Lisbeth Rosa.

Na verdade, essa foi a gota d’água. Márcia Conrado, no campo político, sempre teve como grande desafio manter unida a vasta coalisão política que a elegeu. Mas era certo dizer que em seu bloco, um vereador era o exemplo do que há de mais extremo em se tratando de incoerência política: Evandro de Souza Lima, o Vandinho da Saúde, de 39 anos.

Vandinho é ligado ao Pastor Eurico e ao Patriotas. É o mais bolsonarista de todos os que frequentam a Casa. Ultra conservador, se elegeu em cima dessas pautas. Costuma se alimentar de polêmicas como o projeto que proíbe banheiros transgêneros. Criou essa e outras polêmicas para não perder apoio da dua base ideológica como fazem tantos outros conservadores. Até aí, uma estratégia diante de um direito, o de defender essas pautas.

Mas em todas as suas intervenções, o PT “é uma associação criminosa”, Lula e cia “um antro de bandidos da pior espécie”, Danilo Cabral, “o candidato do grupo que ajudou a quebrar Pernambuco”. E no plano local, onde Vandinho estava? Atolado com todas as benesses de aliado no governo do PT e PSB.

Se existem muitos políticos do Centrão que gritam “Mito” em Brasília e aqui escondem suas posições, Vandinho da Saúde ia muito além na incoerência. O PT não vale nada pra ele, que tem o direito de pensar assim, mas na prática estava com espaços importantes no governo de um dos nomes mais estratégicos para o partido no estado: a prefeita Márcia Conrado.

Lembra movimento parecido de lideranças de Afogados que demonizam Paulo Câmara, o socialismo, Danilo, no que tem todo direito, mas que na cidade, pra não perder a boquinha, apoiam Sandrinho Palmeira, do PSB. Paciência!

Políticos ultramoralistas como Vandinho tem que ter posição de cima a baixo. Não apenas até onde a conveniência política. Sempre estranhei como soava estranho posições tão antagonicas. Aliás, deveria ser ele honrando suas posições e não a prefeita a já ter tomado essa posição. Coube a Márcia Conrado, que já tinha administrado a polêmica com o ex-secretário bolsonarista Carlito Godoy, chamá-lo à baila. Se fosse coerente, teria se poupado de passar essa vergonha…

Registre-se, essa não é uma defesa de Márcia Conrado, do PT ou do PSB, também passíveis de questionamentos aqui mesmo no blog. Mas sim, a afirmação de um valor tão importante na política, cada vez mais ausente: a coerência. Resumindo, Vandinho tem todo direito de ser bolsonarista com suas pautas, mas obrigação de ter suas posições de cima a baixo. Do Nill Júnior