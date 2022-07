VARÍOLA DOS MACACOS SINTOMAS: entenda caso notificado em Pernambuco

O primeiro caso de “monkeypox” no Brasil, doença conhecida como varíola dos macacos, foi identificado em São Paulo e confirmado pelo Ministério da Saúde (MS) ainda em nove de junho. Agora, cerca de um mês depois, novos registros foram constatados em Pernambuco.

A notificação no estado foi confirmada na quarta-feira (6). De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), o paciente, de 25 anos, mora em Guarulhos (SP) e chegou em Paulista, Região Metropolitana do Recife, no dia 23 de junho para visitar familiares.

Segundo a SES-PE, o jovem teria tido contato com europeus durante uma comemoração no estado em que reside. Os primeiros sintomas se manifestaram no dia 30 de junho, quando ele apresentou quadro de febre, adenomegalia (aumento dos linfonodos do pescoço), erupção cutânea e linfogranuloma venéreo (linfonodos inchados na região genital e virilha).

Ainda de acordo com o órgão, até a quarta-feira (6), nenhum parente do paciente teria manifestado sintomas da doença. Até o domingo (3), o Ministério da Saúde já havia confirmado 76 casos de varíola dos macacos no país. As notificações foram registradas em seis estados e no Distrito Federal (DF). Do Vila Bela Online