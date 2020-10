Vendedor é morto a tiros no bairro Ipsep, em Serra Talhada

Um homem identificado como Marcondes Rodrigues, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (18), na Rua Noel Manoel Vicente, no bairro Ipsep, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações de testemunhas, dois homens não identificados estavam em uma motocicleta quando se aproximaram e efetuaram cerca de quatro disparos de arma de fogo contra a vítima.

Ainda de acordo com informações, Marcondes chegou a ser socorrido para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Marcondes era vendedor de uma empresa no ramo de energia solar na cidade. Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

HOMICÍDIOS

Este é o 25º homicídio registrado na Capital do Pajeú em 2020. O último vitimou José Everaldo, mais conhecido por ‘Zé do Grau’, que foi assassinado a tiros dentro da própria barbearia onde trabalhava, na Rua 4, no bairro Bom Jesus.

Relembre: Homem é morto a tiros dentro de barbearia no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada