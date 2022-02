Vereador aciona Ministério Público contra empresa de trânsito em ST

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (22), o vereador Vandinho da Saúde (Patriotas) abriu o verbo sobre a empresa Sinal Vida, que está aplicando multas de forma injusta em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Na tribuna, o parlamentar afirmou que está entrando com uma representação no Ministério Público contra a empresa mencionada.

“É uma coisa absurda o que essa empresa vem fazendo em Serra Talhada, é competência dos agentes de trânsito multar os carros que estacionam irregular em nosso município. A concessão quem ganhou foi uma empresa por nome Sinal Vida, e eu procurei me inteirar das irregularidades que essa empresa anda praticando aqui. Primeiro nenhum funcionário tem a sua identificação, fui notificado, pago sempre mas esqueço e sou notificado”, afirmou o parlamentar.

“Eu estou entrando com uma representação contra a empresa no Ministério Público, já falei com o jurídico dessa casa, isso é um absurdo”, disparou.

“É importante frisar que o funcionário da empresa que opera a Zona Azul, cabe unicamente vender os bilhetes que permite estacionamento naquela cidade, caso este identifique uma conduta contrária à lei, deverá acionar a fiscalização de trânsito para as devidas providências. Então os funcionários da empresa Sinal Vida, em hipótese alguma multar aquelas pessoas que estaciona seu carro, eles tem obrigação apenas de emitir o bilhete”, alertou.

“Como é que eu posso ser multado, que não me flagrou cometendo uma irregularidade de trânsito. Pois não sou eu que está sendo prejudicado, são vários serra-talhadense que estão sendo lesionados com essa aberração. Eu estou entrando com uma representação no Ministério Público contra a empresa Sinal Vida em Serra Talhada”, finalizou. Do Nayn Neto