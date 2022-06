Vereador de Serra Talhada é morto com tiros a queima roupa nesta quarta-feira (01)

Na tarde desta quarta-feira (01), foi registrado um homicídio em Serra Talhada, Capital do Xaxado. A vítima foi o Vereador Ednaldo Isidório Neto (PP), mais conhecido por “Zé Dida Gaia”.

O Repórter Guilherme Azevedo, esteve no local para constatar as informações. O homicídio aconteceu na Rua Ademar Xavier, em um posto de gasolina, no bairro Nossa Senhora da Conceição, por volta das 15h30.

Infelizmente, o vereador morreu no local. Segundo as informações, homens se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo conta o vereador que não resistiu.

Zé Dida tinha 61 anos, era Vereador de primeiro Mandado na Câmara Municipal de Vereadores de Serra Talhada, seguindo os passos de seu pai Edmundo Gaia (já falecido) que foi vereador durante anos. Além disso era Reformado da Polícia Militar de Pernambuco.

A Polícia Militar e Civil já se encontram no local. Assim como já foi dado início à investigação dos autores do crime. O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado e o corpo deverá ser levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru.

Informações REPÓRTER LIGEIRINHO/Nayn Neto