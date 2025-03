Zé Raimundo sinaliza avanço nas negociações entre professores e prefeitura: “As coisas vão andar”

O impasse entre o governo municipal de Serra Talhada e os professores da rede pública de ensino segue tenso, mas pode estar próximo de um desfecho. Durante a sessão desta terça-feira (25), o vereador Zé Raimundo trouxe um indicativo positivo sobre as negociações, afirmando que a prefeita Márcia Conrado irá se reunir com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Serra Talhada (Sintest), Vera Luza, na manhã desta quanta-feira (26).

“Todos os professores, amanhã de manhã, a prefeita Márcia Conrado vai receber a presidente do Sintest, Vera Luza, para conversar e dar os encaminhamentos dos pontos da pauta que foram levantados. Mas a gente tem quase um ponto básico. Eu tenho convicção de que a prefeita vai sentar e anunciar. A gente já sente no ar algo que possa ser concretizado, que realmente avance e traga melhorias para a nossa categoria. As coisas vão andar”, afirmou Zé Raimundo na tribuna.

A expectativa dos professores, no entanto, ainda é de cautela. A categoria cobra há meses a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR), o descongelamento das progressões, a incorporação salarial e melhores condições para carga horária e planejamento escolar.

Precatórios: R$ 40 milhões dependem apenas de assinatura do juiz

Outro ponto sensível da pauta dos professores são os precatórios do Fundef. Segundo Zé Raimundo, o recurso, que ultrapassa os R$ 40 milhões, já está na reta final para ser liberado, restando apenas a assinatura do juiz para que o pagamento seja efetivado.

“A gente já sente que está perto. Falta só a assinatura do juiz”, destacou o parlamentar.

DO Júnior Campos