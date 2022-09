1º Pedala Serra movimenta Serra Talhada neste fim de semana com ciclistas de toda região

Será realizado neste fim de semana em Serra Talhada, o 1º Pedala Serra. Evento ciclístico que atraiu muitos ciclistas de toda região que estarão participando de várias ações no sábado (24) e domingo (25).

O evento, que conta com o apoio da Rádio Vilabela, é uma iniciativa que busca fortalecer o uso de pedal em Serra Talhada que já tem muitos praticantes. Os organizadores apostam na presença de uma grande público na Estação do Forró. Um evento voltado para toda família.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

24/09/2022

– ESQUENTA DO EVENTO – DAS 18:00H ÀS 21:00H NA ESTAÇÃO DO FORRÓ

– TENDAS PARA RECEPCIONAR CICLISTAS E ENTREGA DOS KITS DE PARTICIPAÇÃO

– DJ ANIMANDO O EVENTO

– APRESENTAÇÕES CULTURAIS

25/09/2022

– INICIO ÀS 06:00H NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ – PRAÇA SÉRGIO MAGALHÃES

– CONCENTRAÇÃO DOS CICLISTAS

– CAFÉ DA MANHÃ (EXCLUSIVO PARA OS PARTICIPANTES)

– LARGADA ÀS 07:00H PONTUALMENTE

– PUXADA PAREDÃO DE SOM COM A CANTORA DO PEDAL LUCIMARIA “PEDALA BEBÊ”

– EQUIPE DA FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO (FIS) DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ESQUENTA DO EVENTO

– ESTRUTURA DE PORTAL DE LARGADA E CHEGADA

– BANHEIROS QUÍMICOS

– BACKDROPS PARA FOTOS

– 3 PONTOS DE APOIO PARA HIDRATAÇÃO C/ ATRAÇÕES CULTURAIS, LANCHES, BANHO DE BICA E BANHEIRO QUÍMICO

– AMBULÂNCIA E BOMBEIROS PARA APOIO DO CICLISTA

– CARRO NA TRILHA DE APOIO COM ENFERMEIRO DA FIS

– 2 VEÍCULOS DE APOIO COM MECÂNICO PARA SUPORTE IMEDIATO

– FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA REGISTRO DO EVENTO

– TENDAS COM EQUIPE FIS DE FISIOTERAPEUTAS PARA RECOVERY NA CHEGADA DOS CICLISTAS

– CHEGADA ESTAÇÃO DO FORRÓ

– ALMOÇO EXCLUSIVO PARA OS PARTICIPANTES

– SHOW DE ENCERRAMENTO COM BANDA DE FORRÓ

Do Vila Bela Online