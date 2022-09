Serrano jogará em Itacuruba pela Série A2 do Pernambucano contra o Decisão

Sem poder jogar em Serra Talhada por falta de estrutura no estádio Nildo Pereira, o Serrano vai buscar a primeira vitória na Série A2 mandando as partidas em Itacuruba, no Gaudenção. No domingo, a equipe enfrenta o Decisão.

Os ingressos serão vendidos por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), nas bilheterias do estádio. A torcida pode comprar a partir do sábado, das 9h às 12h. No domingo, a venda começa às 13h.

O Serrano começou a segunda divisão perdendo para o 1º de Maio por 1 a 0. Já o Decisão, venceu o Flamengo de Arcoverde de virada, por 2 a 1.

Do Vila Bela Online