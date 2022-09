Casamentos coletivos do TJPE estão com inscrições abertas em Serra Talhada e Salgueiro

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) está com inscrições abertas para casamentos coletivos em quatro municípios. Moradores de Salgueiro, Goiana, Serra Talhada e Limoeiro poderão oficializar a união gratuitamente, em cerimônias presenciais promovidas pelo Núcleo de Conciliação (Nupemec/TJPE).

Os casais interessados em participar devem apresentar cópias de identidade, CPF, certidão de nascimento original e os mesmos documentos de duas testemunhas. Os divorciados precisam apresentar também o documento original do registro do divórcio, e as cópias da sentença do divórcio.

De lá, sairão com o encaminhamento para o cartório, onde deverão comparecer com os mesmos documentos no dia marcado acompanhados das testemunhas. Para se inscrever é necessário que pelo menos um dos noivos apresente comprovante de residência confirmando que é morador da respectiva localidade.

Confira datas e locais de inscrição:

Casamento coletivo de Limoeiro – 50 vagas

Inscrições: até 30/09

Local da inscrição: CEJUSC Limoeiro, localizado na av. Jerônimo Heráclio, 130, Centro (em frente à FACAL)

Telefone: (81) 9 9962-3397

Casamento coletivo de Goiana – sem limitação de vagas

Inscrições: até 20/10, das 8h às 16h

Locais de inscrição: Cartório de Goiana – Sede – Av. Deodoro da Fonseca, 146 – Centro; Cartório de Tejucupapo – Rua do Rosário, S/N, Centro – Tejucupapo;

Cartório de Ponta de Pedras – Travessa do Chafariz, n°22, Centro – Ponta de Pedras.

Casamento coletivo de Salgueiro – 30 vagas

Inscrições: Até 21/10, das 8h às 14h

Local da inscrição: Cartório do Registro Civil – Sede – Rua Cícero Barros, 268. Nossa Senhora das Graças;

Cartório Conceição das Crioulas – Comunidade Quilombola – Rua Projetada, s/n, Centro -Povoado de Conceição das Crioulas, 2º Distrito de Salgueiro;

Cartório de Registro Civil de Vasques – Sítio Montevidéu, s/n, 4° Distrito, Salgueiro.

Casamento coletivo de Serra Talhada – 40 vagas

Inscrições: até 25/10, das 7h às 13h

Local da inscrição: Cartório de Registro Civil da SEDE/PAJEÚ de Serra Talhada – Fone: (87) 3831 – 4458 e E-mail: [email protected]);

Cartório de Registro Civil de Taupiranga, distrito de Serra Talhada – Fone: (87) 98852- 4560 / E-mail: [email protected];

Cartório de Registro Civil de Caiçarinha da Penha, distrito de Serra Talhada – Fone: (87) 9 9810-2155 / E-mail: [email protected];

Cartório de Registro Civil de Luanda, distrito de Serra Talhada – Fone: (87) 9 9928-3168 / E-mails: [email protected] e [email protected];

Cartório de Registro Civil de Bernardo Vieira, distrito de Serra Talhada – Fone: (87) 9 8131- 7043 e E-mail: [email protected]

Casamento coletivo de Camaragibe – 40 vagas

Inscrições: até 14/10/2022, das 7h às 13h

Local de inscrição: Cejusc de Camaragibe

Data e local do casamento: 11/11/2022, às 9 horas, no Salão do Júri do Fórum de Camaragibe.

Telefone e Whatsapp: (81) 99394-0043.

Do Vila Bela Online