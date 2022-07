21 municípios pernambucanos já registram mais assassinatos neste ano do que em todo ano de 2021

Cidades como Jupi, Camutanga, Santa Cruz do Capibaribe e outras 17 regiões do interior de Pernambuco estão registrando um aumento no número de crimes violentos somente no primeiro semestre de 2022, uma concentração de mortes superior a todo o ano de 2021. Entre janeiro e junho deste ano, 1.858 pessoas foram mortas no estado. O número representa um crescimento de 10,7% em relação ao mesmo período no ano passado, quando houve 1.679 assassinatos. Os números são apontados em estatísticas levantadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS).

Segundo Pedro Henrique Neves, presidente da Associação de Delegados e Polícia de Pernambuco, os crimes em sua grande maioria são multifatoriais, não sendo possível apontar um fator específico para o aumento dos casos.

Desse levantamento, a região do Agreste é a mais alarmante, com 440 mortes nos primeiros seis meses do ano, um aumento de 21,5% em relação à 2021, que registrou 362 homicídios. Apesar desse aumento e dos investimentos realizados na formação de novos policiais pelo Estado. O funcionamento da maioria das delegacias fica restrito ao turno matutino e vespertino. No geral, as delegacias do interior não funcionam à noite ou fim de semana, com expediente de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Mesmo com exceções, como por exemplo, as unidades policiais de Nazaré da Mata, Caruaru, Garanhuns, Palmares e Serra Talhada, a população de outras cidades sofrem com a falta do serviço com plantão 24h.

Ainda de acordo com Pedro Henrique, existem diversas esferas na segurança pública, que exigem uma reformulação.

A expansão da criminalidade e grupos criminosos nos últimos anos vem sendo recorrente, e a falta de estrutura viabiliza o aumento de ramificações do crime principalmente em municípios do interior. Vale lembrar, que em ano de eleições para o Governo do Estado, o descaso é antigo, gestão após gestão toma posse de Pernambuco, mas não são apresentadas soluções por parte do poder público.

*Vila Bela Online.