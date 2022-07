Interior de Pernambuco registra alta movimentação de turistas em julho

Com clima mais ameno, algumas cidades do interior pernambucano vem registrando uma boa movimentação turística no mês de julho. O período, que marca as férias escolares, tem impulsionado as viagens no estado. De acordo com a secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco, a expectativa é que o número de voos recebidos no Aeroporto do Recife, principal porta de entrada do estado, cresça.

“Espera-se que o nosso aeroporto receba 11% a mais de voos que no mês de junho. Também já alcançamos 100% de recuperação da malha aérea em comparação com o mesmo período em 2019, antes da pandemia da Covid-19”, afirmou a secretária de Turismo e Lazer de Pernambuco, Milu Megale.

No agreste do estado, Garanhuns é uma das cidades que se destacam neste período. Distante 230 km da capital, o município proporciona uma temperatura média de 21 graus no inverno. Este mês, com a realização da 30ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), o destino tem atraído diversos turistas.

Segundo a Unidade de Estudos e Pesquisas da Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco e da Empetur, a ocupação hoteleira do município no último final de semana ficou em 94%.

O levantamento apontou que, em média, os turistas permanecem dois dias na cidade. Os principais emissores de turistas são Recife, Natal, Maceió, São Paulo e municípios paraibanos.

“No Agreste, há também uma expectativa muito boa com a realização do FIG após dois anos e com maior duração de três semanas. Aliás, as festas do frio costumam movimentar muito o nosso interior”, destacou Milu.

Na região, outros municípios como Brejão, São João, Taquaritinga do Norte e Triunfo também costumam ser cidades procuradas. Até o dia 30 deste mês, Truinfo também disponibiliza atrações culturais para os visitantes. Em homenagem aos cem anos do Theatro Cinema Guarany, o município relizará a 64ª edição da Festa do Estudante – Festival de Inverno de Triunfo 2022.

*Do Vila Bela Online