Quem vai tocar dia 30 em Triunfo, Empetur?

Essa manhã, o blog trouxe a informação da retomada da grade da 64ª Festa do Estudante de Triunfo.

Informou que o palco retorna com atrações musicais com a Banda Edição Extra, Juarez e Vitor Fernandes. E que nesta sexta, dia 29, a programação tem a partir das 19 horas Radiola Serra Alta, Caninana do Forró, Cavaleiros do Forró e Paula Matos.

O blog estranhou não ter encontrado nada sobre o dia 30, em tese o que atrai mais turistas para a cidade sertaneja pela chegada do fim de semana. Para nossa surpresa, foi informado de que a Empetur simplesmente ainda não soltou a programação da data.

Um desrespeito com a festa se comparada à antecipação das grades em Garanhuns, no São João dos polos e outros eventos, quando a antecipação favorece a organização da atividade econômica e turística da cidade. Do Nill Júnior