22ª Exposerra começa nesta quinta em área coberta pela primeira vez

Evento ocorre no SESC Serra Talhada

A abertura da 22ª ExpoSerra, Feira da Indústria, Comércio e Serviços de Serra Talhada, acontece nesta quinta (14), a partir das 18h, no Armazém Social do Sesc Serra Talhada, seguindo até o sábado (16).

É a primeira vez que a feira será realizada em área coberta, contando com mais conforto e segurança, com banheiros equipados e acessibilidade. Quem comparecer à feira de negócios vai acompanhar de perto estandes inovadores e desenvolvidos para proporcionar uma experiência única aos visitantes.

Dentre as novidades desta edição, estão: a ampliação da Arena Gastronômica, com estandes de diferentes segmentos e a realização de mais uma edição da Arena da Moda com desfiles e bate-papo sobre tendências do setor.

A feira contará ainda com um Palco Cultural todos os dias com apresentações de grandes nomes como Irah Caldeira, Marciel Melo, entre outros. No último dia de feira, 16 de julho, a tradicional festa de encerramento trará os shows de Priscila Sena, Geraldinho Lins e VN e Banda.

A maior feira de negócios do Sertão Penambucano reunirá empresas dos mais diversos segmentos e marcará a volta do evento após dois anos de pandemia, em formato presencial. A expectativa para essa edição é baseada na procura grandiosa de negócios, que foi como nunca vista antes.

SERVIÇO

22ª Exposerra – Conectada com o desenvolvimento!

Dias 14,15 e 16 de julho, no Armazém Social do Sesc Serra Talhada.

Realização:

CDL e SINDCOM Serra Talhada

Patrocínio:

TUPAN, Grupo Pajeú, Pitú, SICOOB, BNB, Atel e Compare.

Apoio:

Sebrae, Fecomércio, SESC, SENAC e Prefeitura de Serra Talhada.

Do Nill Júnior