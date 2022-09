2ª Feira de Literatura de Cordel do Sertão começa hoje (19), em Serra Talhada

Acontece nesta segunda (19), a abertura da 2ª edição da Feira de Literatura de Cordel do Sertão, que acontece até o dia 23 de setembro, no Museu do Cangaço – a Estação do Forró, em Serra Talhada. A abertura será ás 19h e o evento é totalmente gratuito.

Durante a Feira de Literatura de Cordel, cordelistas, violeiros repentistas, pesquisadores da poesia da cultura popular do sertão, profissionais da xilogravura e expositores vão promover uma troca de conhecimentos sobre o gênero literário e fortalecer a cultura popular.

A Feira de Literatura de Cordel é uma produção da Fundação Cultural Cabras de Lampião e da Agência Cultural de Criação e Produção, em parceria com a Prefeitura Municipal de Serra Talhada e com a Fundação Cultural de Serra Talhada. O evento tem incentivo do Funcultura, da Fundarpe, da Secretaria Estadual de Cultura e do Governo de Pernambuco. Do Vila Bela Online