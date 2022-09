PM flagra homem com maconha e pedras de crack no bairro Mutirão

Policiais Militares do 14°BPM foram informados por populares que havia um homem, trajando short azul e boné escuro, vendendo drogas na quadra do bairro Mutirão em Serra Talhada nesse sábado, 17. Que ao ser realizada rondas visualizaram um individuo com as mesmas características, e que ao avistar o policiamento saiu rapidamente do local, sendo realizado o acompanhamento e ao ser abordado foi encontrado em uma sacola plástica por dentro dos eu short, 10 (dez) invólucros plásticos contendo maconha, 04 (quatro) pedras de crack e R$ 28,00 (vinte e oito reais). Diante dos fatos, o acusado foi conduzido juntamente com o material apreendido até a Delegacia de Polícia para medidas julgadas cabíveis. Do Vila Bela Online