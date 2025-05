31ª Cavalgada à Pedra do Reino em São José do Belmonte tem programação divulgada e promete ser uma das maiores de todos os tempos

Celebração multicultural que acontece anualmente no sertão pernambucano espera receber um público de aproximadamente 70 mil pessoas durante os dias de festa e cerca de 2 mil cavaleiros e amazonas

A cidade de São José do Belmonte, no sertão pernambucano, se prepara para receber a 31ª edição da Cavalgada à Pedra do Reino nos dias 22, 23, 24 e 25 de maio com o tema “O Marco Iluminado do Aralume”. A Prefeitura da cidade, junto à Associação Cultural Pedra do Reino, divulgou a programação completa do evento, que contará com shows de Geraldo Azevedo, Xand Avião, Taty Girl, Iguinho e Lulinha, Josildo Sá, Walkyria Santos, KinhoCallou, Forrozão Aruera, Jhonatan Cruz, VN e banda.

Para este ano, a cidade espera receber um público de aproximadamente 70 mil pessoas durante os quatro dias de festa e cerca de 2 mil cavaleiros e amazonas no dia da Cavalgada até a Serra do Catolé, onde está localizado o Sítio Histórico da Pedra do Reino. Além dos shows onde o ingresso pode ser trocado por 01kg de alimento, durante todo o final de semana, a programação também vai contar com várias apresentações culturais, feira de artesanato e gastronomia, bacamarteiros, banda de pífanos, pastoril, violeiros, poetas, repentistas, a Cavalhada Zeca Miron, Memorial da Pedra do Reino, Castelo Armorial e muito mais.

Em 2025 a festa da Cavalgada à Pedra do Reino faz homenagem a um dos seus fundadores e idealizadores: Ernesto Sávio Lopes de Carvalho e ainda celebra os 30 anos da Associação Cultural Pedra do Reino, a qual surgiu de um grupo de amigos que se reuniu para realizar a primeira cavalgada e hoje, com o apoio da Prefeitura Municipal, é o grande responsável pela organização do evento.

Para Vinícius Marques, prefeito da cidade, as expectativas para este ano são as melhores. “A Cavalgada à Pedra do Reino aqui na nossa cidade há muito deixou de ser apenas uma cavalgada. Estamos falando de um verdadeiro festival multicultural, que envolve literatura, arquitetura, gastronomia e muita arte popular. Além disso, é durante a festa da cavalgada à Pedra do Reino que celebramos a história do nosso povo, onde as escolas, por meio dos seus alunos e professores, fazem belíssimas apresentações retratando as nossas tradições”. Salienta ainda o gestor que: “A Cavalgada à Pedra do Reino é também o momento de grande confraternização do povo belmontense, os que moram fora se organizam o ano inteiro para participar do evento, outros tiram férias durante o mês de maio, tudo isso para poder curtir esse momento mágico. Por isso, entendo que a cavalgada deve ser sempre a maior festa do nosso município e assim estou fazendo”, comenta. Este ano a Cavalgada à Pedra do Reino ganhou um reforço de peso, através de um projeto do poeta e forrozeiro Henrique Brandão, com patrocínio do Banco do Nordeste e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal.

As celebrações já começaram no último domingo (18) com a realização da Santa Missa na Ilumiara Pedra do Reino, para fazer um tributo aos mortos do movimento Sebastianista. Além disso também foi realizada homenagem a Ernesto Sávioe a cerimônia da troca de coroas. Durante esta semana, pela cidade vai acontecer a Feira Artes e Sabores do Reino, com artesanato, produtos da agricultura familiar e comidas típicas; Festival de Cultura e shows com artistas locais;

Já as atrações musicais estarão na cidade entre os dias 22 e 25 de maio. Na quinta e sexta, no Barracão da Cultura, teremos Roda de Sanfona (cerca de 15 sanfoneiros) em homenagem ao Sanfoneiro Zé de Balbina e autêntico forró pé-de-serra com Gabi Cysneiros, Henrique Brandão, Fábio Carneirinho, Mestre Anderson Miguel, Galego aboiador, Toreba Show, Natália Gomes, Rai Di Serra Talhada, Fabíola Leite, Marquinhos da Serrinha, além apresentações de poetas, violeiros repentistas, declamadores, aboiadores, bacamarteiros e muito mais. Na sexta (23) se apresentam Xand Avião, Taty Girl, Jhonatan Cruz, VN e banda. Já no sábado (25) a programação vai contar com a Cavalhada Zeca Miron, a partir das 14h, e shows do Forrozão Aruera, Geraldo Azevedo e Walkyria Santos. Já no domingo (25) a festa será na Serra do Catolé, onde fica localizado o Sítio Histórico da Pedra do Reino. Os cavaleiros e amazonas, além do cortejo real com o rei, rainha e demais personagens da obra de Ariano Suassuna e do Movimento Armorial, seguem em rumo ao local, onde o público poderá curtir shows de Iguinho e Lulinha, Josildo Sá e Kinho Callou.

O secretário de turismo da cidade, Caio Menezes, comenta sobre as melhorias implementadas este ano para tornar a festa ainda mais acessível e segura para o público e também para os animais. “Melhoramos toda a nossa estrutura, com mais banheiros, maior distribuição de água, mais tanques para os cavalos, construção de palhoça no percurso para que os cavaleiros e amazonas possam descansar na sombra”, afirma. Para ele, as expectativas também são as melhores. “A nossa expectativa é que este ano seja a maior cavalgada de todos os tempos”, conclui.

Por mais um ano, as ruas de São José do Belmonte vão se vestir nas cores azul e encarnado para comemorar a festa mais importante da cidade. A 31ª Cavalgada à Pedra do Reino promete ser um dos maiores eventos culturais do estado de Pernambuco. O evento é uma realização da Associação Cultural Pedra do Reino e da Prefeitura Municipal de São José do Belmonte.

SERVIÇO

31ª CAVALGADA À PEDRA DO REINO

Tema: “O Marco Iluminado do Aralume”

Quando: Entre os dias 18 e 25 de maio

Onde: São José do Belmonte, Pernambuco, a aproximadamente 480 km de Recife

Mais informações à imprensa: pelo Instagram no perfil https://www.instagram.com/acpedradoreino/ e telefone 81.98294-0502 (falar com Luíza Tiné)

FEIRA ARTES E SABORES DO REINO

Artesanato, produtos da agricultura familiar e comidas típicas

Datas: de 19, 20 e 21 de maio de 2025 (segunda-feira à quarta-feira)

Horário: a partir das 17h

Local: Parque Urbano Pedra do Reino

Datas: de 22 à 23 de maio de 2025 (quinta-feira e sexta-feira)

Horário: a partir das 17h

Local: Praça Sá Moraes

Data: 24 de maio de 2025 (sábado)

Horário: a partir das 07h

Local: Praça Sá Moraes

FESTIVAL DE CULTURA E SHOWS

Mostra Artístico Cultural com apresentações diversas relacionadas a história e a tradição do povo belmontense e nordestino, e forró com artistas locais

Data: 19.05.2025 (segunda-feira)

Horário: 18h

Local: Parque Urbano Pedra do Reino

Participantes: Escolas Municipais Futuro da Gente Cohab, Manoel Nunes de Magalhães, José Nunes de Magalhães e Escolas Estaduais EREFEM Professor Manoel de Queiroz, EREM Dr. Walmy Campos Bezerra

Mostra Artístico Cultural e forró com artistas locais

Data: 20.05.2025 (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Parque Urbano Pedra do Reino

Participantes: Escolas Municipais Futuro da Gente Carmo e Maria José Nobrega, Escola Dinâmica, Colégio Conexão, ETE Pedro Leão Leal.

Mostra Artístico Cultural e forró com artistas locais

Data: 21.05.2025 (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Parque Urbano Pedra do Reino

Participantes: Escolas Municipais Futuro da Gente Açudinho, Marizinha Barros, José Mariano de Moura, José Dantas de Araújo e Educação Integrada



BARRACÃO DA CULTURA

Data: 22.05.2025 (quinta-feira)

Horário: 19 às 03 horas

Local: Praça Sá Moraes

Ementa: Roda de Sanfona (cerca de 15 sanfoneiros) em homenagem ao Sanfoneiro Zé de Balbina. Shows de Forró Raiz com Gabi Cysneiros, Henrique Brandão, Fábio Carneirinho, Mestre Anderson Miguel e Kátia Di Tróia.

Data: 23.05.2025 (sexta-feira)

Horário: Das 16 às 20 horas

Local: Praça Sá Moraes

Ementa: Show com Marquinhos da Serrinha participação de Gustavo Ênio, Denilson Barbosa, Paulo Barba e Jairinho. Henrique Brandão convida Rai Di Serra, Natália Gomes, Toreba Show e Fabíola Leite. Além de Apresentação de Galego Aboiador e Clesinho Aboiador.

ENCONTRO DE CULTURA POPULAR E FEIRA CULTURAL

Apresentação de grupos de forró, banda de pífanos, grupos de dança, reisado, pastoril, poetas, violeiros repentistas e bacamarteiros

Data: 24.05.2025 (sábado)

Horário: 07 às 12 horas

Local: Praça Sá Moraes

Apresentação do grupo de Bacamarteiros da Pedra do Reino

Data: 24.05.2025 (sábado)

Horário: 12:30 horas

Local: Em Frente a Matriz de São José no centro da cidade.

CAVALHADA ZECA MIRON

Data: 24.05.2024 (sábado)

Apresentação da cavalhada, disputa entre cavaleiros mouros e cristãos, declaração do cordão vencedor, coroação da rainha pelo rei do cordão vencedor

Concentração:

Horário: 14 horas

Local: Igreja Matriz de São José

Saída do cortejo da cavalhada:

Horário: 14h30min

Saída da Igreja matriz em direção ao estádio Carvalhão.

Desfile dos personagens da Cavalhada (Rainha, Reis, Cavaleiros mouros e cristão, daminhas, madrinhas, floristas, amazonas e encourados) pelas ruas da cidade, acompanhados pela Banda Filarmônica São José.

Apresentação:

Horário:15 horas

Local: Estádio Municipal O Carvalhão

SHOWS MUSICAIS

SEXTA-FEIRA, 23 DE MAIO – ESTÁDIO O CARVALHÃO

Jhonatan Cruz

VN e banda

Xand Avião

Taty Girl

SÁBADO, 24 DE MAIO – ESTÁDIO O CARVALHÃO

Cavalhada Zeca Miron

Forrozão Aruera

Geraldo Azevedo

Walkyria Santos

DOMINGO, 25 DE MAIO – SERRA DO CATOLÉ (SÍTIO HISTÓRICO DA PEDRA DO REINO)

Kinho Callou

Josildo Sá

Iguinho e Lulinha

XXXI Cavalgada à Pedra do Reino

Produção: Associação Cultural Pedra do Reino e Associação Serra Cultural

Apoio: Prefeitura Municipal de São José do Belmonte, Secretaria de Turismo e Cultura e JF Promo

Patrocínio: Banco do Nordeste

Realização: Ministério da Cultura e Governo Federal