Homem é preso em flagrante após sequestrar e agredir mulher em pousada de Serra Talhada

Um crime brutal de violência doméstica chocou moradores de Serra Talhada na manhã desta quarta-feira (21). Policiais militares do 14º BPM foram acionados após uma mulher procurar ajuda na Delegacia de Polícia Civil relatando ter sido sequestrada, mantida em cárcere privado e agredida fisicamente pelo ex-companheiro, residente no Sítio Cedro, distrito de Bernardo Vieira.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como, contou que na noite anterior foi levada à força, junto com seu filho de apenas dois anos, para a Pousada Trevo, localizada na Rua Capitão Arlindo Rocha, bairro Malhada. Durante toda a noite, a mulher afirma ter sido submetida a agressões físicas — socos no rosto, apertões e mordidas no pescoço.

Mesmo abalada, ela conseguiu escapar na manhã seguinte por volta das 9h. Após deixar o filho sob os cuidados de familiares, dirigiu-se imediatamente à delegacia para denunciar o agressor. A equipe policial se preparava para realizar a captura do agressor, quando ele, de forma inesperada, compareceu espontaneamente à unidade policial, momento em que recebeu voz de prisão em flagrante.

Ao ser interrogado, Mateus tentou justificar o crime alegando que teria recebido a informação de que sua ex-companheira estaria consumindo bebida alcoólica com outros homens, e, “tomado pelo impulso”, decidiu ir ao local e levá-la para a pousada. Afirmou ainda que não a forçou e que ambos teriam passado a noite juntos por vontade própria, devido à chuva intensa. No entanto, admitiu ter apertado o pescoço da vítima por ciúmes e raiva.

A versão apresentada pelo acusado, no entanto, entra em completo contraste com os relatos de Maria Viviane, que detalhou as agressões e o ambiente de coação que viveu durante a noite na pousada.

Diante dos fatos, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de sequestro, cárcere privado e violência doméstica, e ele foi encaminhado para adoção das medidas cabíveis pela autoridade policial de plantão.