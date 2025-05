Arcoverde sedia encontro com o Ministério da Saúde para assegurar a cobertura integral do SAMU 192 na III Macrorregião de Saúde de Pernambuco

A reunião, realizada no campus da Universidade de Pernambuco (UPE), reuniu representantes do Ministério da Saúde, e contou com a presença do vice-prefeito de Arcoverde, Siqueirinha, representando o Poder Executivo local, o vereador Rodrigo Roa pelo Legislativo e a secretária municipal de Saúde, Dra. Maria Clara. Prefeitos e secretários de municípios vizinhos também compareceram, além de representantes do Governo do Estado, com o objetivo primordial de incentivar a adesão dos municípios ao consórcio CIMPAJEÚ. Este consórcio é o modelo de gestão responsável pela operação do SAMU na região.

O Dr. Felipe Augusto Reque, coordenador geral de Urgência do Ministério da Saúde, enfatizou os benefícios da regionalização do serviço e a necessidade de integração entre os diferentes níveis federativos para expandir o acesso ao atendimento de urgência nas áreas do interior.

Ao sediar este evento estratégico, Arcoverde reafirmou sua importância na formulação e implementação de políticas públicas para o Sertão de Pernambuco.

A regionalização do SAMU por meio do consórcio CIMPAJEÚ representa um avanço significativo na oferta de um atendimento de urgência ágil, humanizado e eficaz, contribuindo para o fortalecimento da saúde pública e, consequentemente, para a preservação de vidas em toda a região.